-BELEDİYE OPERASYONUNDA HAKİM İTİRAZI İZMİR (A.A) - 05.05.2011 - İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, Büyükşehir Belediyesinde yapılan arama sonrasında gözaltına alınan zanlılardan 20'sinin tutuklanmaları istemiyle sevk edildiği mahkemenin hakiminin, arama kararını veren hakim olduğu gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulunacaklarını bildirdi. İzmir Adliyesinde savcılıktaki sorguları tamamlanan otuz dört zanlıdan yirmisinin tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmesi, on dört zanlının da serbest bırakılmasının ardından Pekdaş ve bazı zanlı avukatları, gazetecilere açıklama yaptı. Arama ve gözaltı kararlarını veren 10. Ağır Ceza Hakim Ali Sayın'ın, yirmi zanlının tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemenin de hakimi olduğunu belirten Pekdaş, bu durumun usule aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Pekdaş, bu nedenle mahkemeye itiraz dilekçesi vereceklerini kaydetti. Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, gazetecilere, ''Operasyon kapsamında kırk dört kişi gözaltına alındı. Onu emniyetten, on dördü adliyeden serbest bırakıldı. Geriye kalan yirmi arkadaşımızın da serbest bırakılacağına inanıyorum. Yargı sürecini izliyoruz''dedi.