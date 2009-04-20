Belediye mutlu sona yakın

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi play-off finalinin 3. maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla seride 2-1 öne geçti.
İki takım arasındaki 4. karşılaşma 23 Nisan Perşembe günü Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Aziz Yener xxx, Nurper Özbar xxx
Fenerbahçe: Burak xx, Coskovic xx, Fatih xx,Billings xx, Grbic x, Hakan x (Serkan x, Emre x, Barış xx)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Muhammet xx, Volkan xxx, Touzinsky xxx, Özkan xxx, Ulaş xxx, Trommel xxx (Barış xxx)
Setler: (19-25, 21-25, 26-28)
Süre: 80 dakika (24, 26, 30)