-BELEDİYE MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI KEBAN (A.A) - 28.12.2010 - Elazığ'ın Keban ilçe belediyesine ait midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Keban'dan Elazığ'a gelen Fethi Can'ın kullandığı 23 FT 635 plakalı midibüs, Elazığ karayolu Ağaşıçakmak köyü Çakmaktepesi mevkisinde sis ve yolun buzlanması nedeniyle şarampole devrildi. Kazada, yolculardan Ömer Kaya, Emre Halis Demir ağır, şoför Fethi Can, otobüs biletçisi Erkan Turan ile yolcular İhsan Balcı, Hayati Deveci, Ahmet Kaya, Bilal Temur, Ziyattin Celayir yaralandı. Yaralılar Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.