Belediye mecls üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı; çalışanlar karantinaya alındı

Bursa’nın Keles Belediyesi Meclis üyesi Seyhan Polat’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Belediye personelinden 5 kişi ise karantinaya alındı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giderken, Belediye Meclis üyesi Seyhan Polat’a 2 gün süreyle vekalet verdi. Vekilliğinin ardından 2 gün sonra rahatsızlanan Polat, belediye aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada Covid-19 testi yapılan Polat’ın sonucu pozitif çıktı. Polat’ın evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Seyhan Polat’ın belediye başkan vekilliği yaptığı sırada temasta bulunduğu 5 personel de 15 gün için karantinaya alındı.