Belediye meclisini karıştıran WhatsApp paylaşımı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin meclis üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubunda, CHP\'li bir meclis üyesinin, bir kişinin Cumhurbaşkanı ve polisleri eleştiren videosunu paylaşması gerginliğe neden oldu. AK Parti grubu, WhatsApp grubundan ayrıldıktan sonra, devam eden meclis toplantısını da protesto ederek salondan ayrıldı.

Muratpaşa Belediyesi\'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, protestoya sahne oldu. Meclis üyelerinin kendi aralarında iletişimini sağlamak için oluşturulan WhatsApp grubunda, CHP\'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve polisi eleştiren videosunu paylaştı. Mecliste gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Grubusözcüsü Cemal Öner, siyaset dilinin nezaket dili olmasına çaba gösterdiklerini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik hiçbir sözü kullanmadıklarını belirtti.

\"SÖYLEYECEK SÖZ BIRAKMAMIŞTIR\"

Cemal Öner, belediyenin yaptığı organizasyonlardan belediye meclis üyelerinin haberdar edilmesi için oluşturulan WhatsApp grubunda, ilk günden beri CHP\'li meclis üyelerinin hükümet aleyhinde yaptıkları paylaşımlardan dolayı 6 meclis üyesinin çok önceden bu gruptan ayrıldığını söyledi. Yanlış anlaşılmamak adına birkaç partilisiyle grupta durmaya devam ettiklerini belirten Öner, şöyle devam etti:

\"Denenen sabrımız, CHP\'li bir meclis üyesinin Türk polisi ve Cumhurbaşkanımıza yönelik bir kadın vatandaşımızın ağza alınmayacak hakaretler içeren bir video paylaşması ile bardağı taşıran son damla olmuştur. O bayana sorsanız Türkiye\'de yaşayan en iyi Atatürkçü olduğunu iddia edecektir. Bu mudur sizin Atatürkçülükten, milliyetçilikten ve devletçilikten anladığınız? Bu paylaşımın yapılması, o kadınla aynı düşünceye sahip kişilerin bu mecliste olduğunu göstermiştir. Bu tutum bizleri üzmüş ve söyleyecek söz bırakmamıştır.\"

AK PARTİLİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Meclise hiçbir zaman gelmemezlik yapmadıklarını kaydeden Öner, tepkilerinin halka örnek olması, nefret dilinin son bulması için meclisi terk edeceklerini belirtti. Öner, sözlerini tamamladıktan sonra diğer Ak Partili meclis üyeleri ile birlikte salonu terk etti. Meclisi izleyen Ak Partili vatandaşlar da alkışlarla salondan ayrıldı.

\"DOĞRU BİR PROTESTO YÖNTEMİ DEĞİL\"

Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal da protesto etme hakları olduğu söyledi. WhatsApp grubunun yasal bir zorunluluk olmadığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

\"Grupta yaşanan sorunun kamusal alana aktarılması, meclisin terk edilmesi doğru bir protesto yöntemi değildir. Millet bizi hizmet edelim diye seçti. Meclisi terk etmememiz lazımdı, başka türlü protesto etmemiz gerekiyor. Yine de saygı duyuyoruz.\"

Protestonun ardından meclis toplantısı, kalan üyelerle devam etti.

İYİ PARTİ\'NİN İLK MECLİS ÜYESİ

Diğer yandan, daha önce MHP\'den istifa eden Mustafa Taşbaş, İyi Parti üyeliği ile mecliste oturan ilk meclis üyesi oldu. Taşbaş, İyi Parti\'nin ülkeye yeni bir ümit ve soluk getirdiğini kaydetti. Taşbaş, \"Milletimizin ikinci Tomris Hatun olarak inandığı Meral Akşener adına sizleri selamlıyorum. Protesto bu şekilde olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum\" dedi.

AKP- AK PARTİ TABELALARI AYNI SIRADA

Ak Parti grubunun oturduğu bölümde iki farklı tabela dikkati çekti. Grup sözcüsü Cemal Öner\'in önünde Ak Parti tabelası yer alırken, yan tarafta ise AKP tabelası yer aldı.



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