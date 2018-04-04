T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye meclisindeki arbedede MHP'li üyenin parmağı kırıldı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP'li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit'e tepki gösterild

04 Nisan 2018 16:32

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP\'li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit\'e tepki gösterildi. Çıkan arbedede kırılan sol el serçe parmağı hastanede alçıya alınan Başyiğit, partisinin belediye meclis üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar\'dan şikayetçi oldu.
Selendi Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 9 maddelik gündemin görüşülmesi için dün yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyon seçimine geçildi. Komisyon seçimlerinde, 1 yıllığına görev alacak daimi encümen üyeliği için MHP grubu Ahmet Akşehirlioğlu ile Sabri Önder\'i, AK Parti grubu Sadettin Gökdeniz\'i, CHP grubu ise Mehmet Karataş\'ı aday gösterdi. İddiaya göre, 6 AK Parti\'li, 1 CHP\'li ve 2 MHP\'li belediye meclis üyesinin toplam 9 oyuyla AK Parti\'li Sadettin Gökdeniz ve CHP\'li Mehmet Karataş daimi encümen üyeliğine seçildi.
MHP\'li üyeler, kendi adaylarının seçilmemesi nedeniyle öfkelendi. MHP\'liler, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş\'la ters düştükleri için diğer adaylara oy verdiklerini ileri sürdükleri, kendi partilerinin meclis üyeleri İsmail Başyiğit ve Feridun Akın\'ı bu durumdan sorumlu tuttu. MHP\'li meclis üyeleri, bu nedenle Başyiğit\'in üzerine yürüyüp, istifa çağrısında bulundu. Bu sırada çıkan arbedeye belediye zabıta memurları ve diğer meclis üyeleri müdahalede bulundu. Başyiğit\'in, arbede sırasında sol el serçe parmağı kırıldı. Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Başyiğit\'in kırılan parmağı alçıya alındı.
İsmail Başyiğit, olayın ardından ilçe emniyet amirliğine gidip, partisinin belediye meclisi üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar\'dan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, Önder ve Dumlupınar\'ın ifadelerine başvurdu.
Selendi Belediye Meclisi\'nin 9\'u MHP\'li, 6\'sı AK Parti\'li, 1\'i de CHP\'li toplam 16 üyesi bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UğurManisa DHAMANİSA SelendiMHPBaşyiğitSabriYasin DumlupınarSelendi Belediye MeclisiGündemKomisyonAhmet AkşehirlioğluAK PartiSadettin Gökdeniz CHPMehmet KarataşCHPAK Parti Sadettin GökdenizCHP Mehmet Karataş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24