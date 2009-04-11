Belediye Meclisi'nde türbanlı vekil

Isparta Belediye Meclisi toplantısına AKP'li meclis üyesi Hatice Çakır, ikinci kez türbanlı olarak katıldı. Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, ``AKP grubu ve parti yönetiminin bu konuda gerekeni yapmasını bekliyorum. Eğer onlar yapmazsa biz gereğini yapar, yasalar neyi emrediyorsa onu uygularız'' dedi.



Yerel seçimlerin ardından Isparta Belediye Meclisi 2'nci toplantısını yaptı. Belediye Meclisi'ne AKP listesinden seçilen Hatice Çakır, Anayasa Mahkemesi'nin kamusal alanda türban takılamayacağına ilişkin kararına rağmen türbanıyla 6 Nisan ve 10 Nisan'da yapılan Meclis toplantılarına türbanlı katıldı. İlk toplantıyı yöneten Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın ve ikinci toplantıyı yöneten Meclis 1'inci Başkan Vekili Ahmet Ayyıldız, geçen yıl ``Türbanlı belediye başkanı da olabilmeli'' çıkışıyla gündeme gelen eski belediye başkanı AKP'li Başkan Hasan Balaman'ın listesinden 10'uncu sırada giren Hatice Çakır'a müdahalede bulunmadı.



Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, türbanlı meclis üyesi konusunda yasaların neyi emrediyorsa onu uygulayacaklarını söyledi. Başkan Günaydın, şöyle dedi:



``İlk meclis toplantısı daha çok tanışma içerikli olduğu için bu konuda tatsızlık çıksın istemedim. İkinci belediye meclis toplantısını faaliyet raporu görüşmesi nedeniyle ben yönetmedim. Ama öğrendiğim kadarıyla bu toplantıya da Hatice Çakır isimli üye türbanlı olarak katılmış. AKP grubu ve parti yönetiminin bu konuda gerekeni yapmasını bekliyorum. Eğer onlar gereğini yapmazsa biz gereğini yapar, yasalar neyi emrediyorsa onu uygularız. Kimse kusura bakmasın Isparta Belediyesi'nde hukuk dışı uygulamalara izin verilmeyecek.''



Yerel seçim ardından Gaziantep Belediye Meclisi'nde AKP'li Meclis üyesi Tuğba Güngör'ün meclis toplantısına türbanlı girmesi krize neden olmuştu. Antalya'nın Akseki İlçesi'nde AKP'den 1'inci sıradan Belediye Meclisi üyeliğine seçilen türbanlı Şefika Tellioğlu mazbatasını aldıktan sonra istifasını İlçe Seçim Kurulu'na verdi. Trabzon Belediye Meclisi'nde ise AKP listesinden meclise giren türbanlı avukat Saadet Çoban, salona türbanını çıkarıp geldi.