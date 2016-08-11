Belediye meclisi, ‘mafya sızdı’ diye feshedildi!

Övgü Pınar

İtalya'da, aralarında "Baba" (The Godfather) filmine konu olan Corleone kasabasının da yer aldığı 4 kasabanın belediye meclisleri, mafyanın içlerine sızdığı gerekçesiyle feshedildi.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, Cosa Nostra'nın (mafya için kullanılan isim) hakim olduğu Sicilya'daki Corleone ile birlikte, 'Ndrangheta'nın merkezi Calabria bölgesinde yer alan Tropea ve Bovalino kasabaları ve Camorra'nın etkili olduğu Campagna bölgesindeki Arzano kasabalarının yerel yönetimleri dağıtıldı.

Bu kasabaların belediyelerini, yeni yerel seçimler yapılana dek İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak bir komiserin yönetmesi bekleniyor.

Mario Puzo'nun aynı isimli romanından Francis Ford Coppola tarafından sinemaya aktarılan "Baba" filminde, Corleone kasabasında dünyaya gelen Vito Andolini Corleone'nin ABD'de kurduğu mafya imparatorluğunun hikayesi anlatılıyordu.

200 belediye feshedilmiş

Corleone kasabası yalnızca kurguda değil gerçek hayatta da mafya babalarının doğum yeri olarak biliniyor. Cosa Nostra'nın "babaları" Salvatore Riina ve Bernardo Provenzano da, Corleone doğumluydu.

"Aslanın kalbi" anlamına gelen adının mafyayla birlikte anılır olmasından sonra, Corleone kasabasında mafyayla mücadelenin tanıklıklarının sergilendiği bir "anti-mafya" müzesi açılmıştı.

Corleone Belediye Başkanı Leoluchina Savona, belediye meclisinin feshedilmesi kararı üzerine "Corleone'nin dürüst vatandaşları bu kararı hak etmiyordu. Bu kasabanın taşıdığı isim başlı başına ağır" dedi.

İtalya'da 1990'lardan bu yana 200'ün üzerinde yerel yönetimin içine mafyanın sızdığı gerekçesiyle dağıtıldığı belirtiliyor.