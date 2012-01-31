-Belediye Meclis üyesi ölü bulundu MUĞLA (A.A) - 31.01.2012 - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Erol Cömert ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde dağ marulu toplamak üzere evinden ayrıldığı öğrenilen Cömert, akşam evine dönmedi. Cömert'in sağlığından endişe eden yakınları jandarmaya bilgi verdi. Yakınlarından Cömert'in Küdür Yarımadasına marul toplamaya gittiğini öğrenen Jandarma ve AKUT ekipleri, yaklaşık 4 saat süren arama sonrasında yarımadanın en uç noktasındaki kayalık bölgede 55 yaşındaki Cömert'in cesedini buldu. Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, jandarma ve savcının yapacağı inceleme sonrasında, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Arama çalışmasına katılan AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, kayıp kişiyi arama çalışmasına akşam saatlerinde başladıklarını anlatarak, ''Jandarma ekipleriyle birlikte yaptığımız çalışma ile kaybolduğu bildirilen Erol Cömert'i ölü olarak bulduk. Arama çalışması yaklaşık 4 saat sürdü. 10 kişilik ekiple arama çalışmasını gerçekleştirdik'' dedi. Yalıkavak Belediye Başkan Vekili Nevcihan Özcan, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, ''Bu üzücü hadisenin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Küdür Yarımadasına, yemeklerde kullanılan bir bitkiyi toplamaya gittiğini duyduk. Ekipler, ölü olarak bulmuşlar. Yakınlarına başsağlığı diliyorum'' diye konuştu.