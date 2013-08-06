Belediye, Mandela'nın elektriğini ve suyunu kesecek

Nobel barış ödülü sahibi Nelson Mandela solunum yetmezliği şikayetiyle 8 Haziran'dan bu yana hastanede kalıyor. Güney Afrika hükümeti, Mandela'nın sağlık durumunun kritik ama stabil olduğu açıklaması yapmıştı.

Mandela hastanede yaşam mücadelesi verirken Johannesburg Belediyesi, faturaları ödemediği gerekçesiyle bir uyarı gönderdi.

Mandela, 980 Euro borcunu ödemezse belediye elektriğini ve suyunu kesecek.

Belediyeden 'Yanlışlık oldu' açıklaması

Olayın Güney Afrika ve dünya basınında yer alması sonrası Johannesburg belediyesinden özür açıklaması yapıldı. Güney Afrika'daki "The Star" gazetesinin haberine göre, belediye adına açıklama yapan bir sözcü, uyarı mektubunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

Belediyenin açıklamasında, uyarı mektubunun Mandela'nın evinin bulunduğu Houghton bölgesinde başka bir kişiye gönderildiği belirtildi.