Belediye, köpek katliamı iddialarını 'FETÖ'ye bağladı; çalışan "Talimatla katledildi" dedi!

Kayseri'deki Molu Köpek Barınağı çalışanı, 800 ila bin yavru köpeğin öldürüldüğü iddiasını doğruladı. Barınağın çalışanı verdiği ifadede “Köpeklerinin uyutulması bir kısım arkadaşımız tarafından veteriner hekim kontrolünde tamamıyla genel müdürümüzün talimat ve kontrolleri doğrultusunda 2016 yılı haziran ayı içersinde hayvan zehirlemeleri yapılarak hayatlarına son verilmiştir” dedi. Kayseri Belediyesi, yaptığı bir açıklama ile katliamları 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirmişti.

Evrensel’den Alicem Aydın’ın haberine göre, Kayseri Molu Köpek Barınağında 800 ila 1000 yavru köpeğin öldürüldüğü iddiasını, hakkında soruşturma açılan barınak çalışanı “Bir kısım arkadaşlarımız tarafından veteriner hekim kontrolünde tamamıyla genel müdürün talimat ve kontrolleri doğrultusunda hayvan zehirlemeleri yapılarak hayatlarına son verilmiştir” diyerek doğruladı. Ayrıca işten atılan barınak çalışanı Hakim Çimen de, köpeklerin öldürülmesine karşı çıktığı için işten atıldığını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda, Kayseri Molu Köpek Barınağında yavru köpeklerin iğne ile öldürüldüğü iddia edilmiş, Evrensel de 1 Ağustos günü yavru köpeklere iğne yapılırken çekilen fotoğraflarla birlikte haberleştirmişti. Konunun gündeme gelmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ yavru köpeklerin ‘uyutulduğu’ iddialarını kabul etmişti.

Yavru köpeklerin iğne ile ‘uyutulması’ sonrası Kayseri Orman Su İşleri İl Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren barınak çalışanı A.S. ifadesinde işlemin genel müdür talimatıyla gerçekleştiğini söyledi. A.S, “Molu Sahipsiz Köpek Evi’ne hayvanları toplu bir şekilde katletmemiz istendi. Kabul etmediğimiz için işten çıkartıldık. Köpeklerinin uyutulması Bir kısım arkadaşımız tarafından veteriner hekim kontrolünde tamamıyla genel müdürümüzün talimat ve kontrolleri doğrultusunda 2016 yılı haziran ayı içersinde hayvan zehirlemeleri yapılarak hayatlarına son verilmiştir” denildi.

Ayrıca çekilen yeni videolarda öldürülen köpeklerin Kayseri Kocasinan’a bağlı Molu Mahallesi’nde bulunan boş araziye bırakıldığı görünüyor.

“Karşı çıktığım için işten atıldım”

Kayseri Molu Köpek Barınağında yaşanan bu olaya karşı çıkan Hayvan Bakıcısı Hakim Çimen ve 14 arkadaşı hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmıştı. Bu olay nedeniyle işten çıkarıldığını iddia eden Hakim Çimen gazetemize konuştu. Çimen, 800 ila 1000 arası köpeğin veteriner hekim tarafından iğne ile öldürüldüğünü söyledi. 800 ila1000 arası köpeğin iğne ile öldürüldükten sonra çuvallara doldurularak boş bir araziye bırakıldığını söyleyen Çimen, “Bu kadar köpek öldürüldü, köpeklerin öldürülmesine karşı çıkan 14 kişi işten çıkartıldı. Fakat birileri hâlâ görevinin başında” dedi.