-Belediye kendi ''Mobese''sini kuruyor KOCAELİ (A.A) - 22.08.2011 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 59 farklı noktaya kamera yerleştirerek, kentin güvenliğinin sağlanmasında güvenlik güçlerine yardımcı olacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (MOBESE) alternatif olarak, kendi bünyesinde yürüteceği kent güvenlik sistemini hayata geçirdiği belirtildi. Halkın yoğun olarak bulunduğu ve geçiş güzergahı olarak bilinen yerlerin kameralar ile izlenmesini amaçlayan projenin son aşamaya geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Şu anda deneme çalışmalarının yürütüldüğü projede kameraların yön ve netlik ayarları için çalışmalar son sürat devam ediyor. Keg-Kam adı verilen proje kapsamında 59 adet kamera kentin belirlenmiş noktalarına yerleştirildi. Adnan Menderes, Mimar Sinan, Turgut Özal, Seka üst geçitleri, Sekapark, Belediye Hizmet Binası arkası açık otoparkı gibi bölgelere yerleştirilen kameralar fiber optik kablolar sayesinde izlenmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesinin altyapısı ile hazırlanan sistem kurulacak izleme merkezi sayesinde kayıt altına alınacak.'' Açıklamada, Strateji Geliştirme Dairesi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projedeki kameralardan 45'inin IP, 5'inin 360 derece hareket edebilen, 14'ünün ise analog kamera niteliğinde olduğu bildirildi. Kameraların bu özellikleri sayesinde suç tespitinde bile kullanılabileceği vurgulanan açıklamada, gerekli görüldüğü durumlarda güvenlik güçlerinin olay mahalline daha hızlı şekilde ulaşmasının sağlanacağı belirtildi.