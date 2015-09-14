Belediye kararıyla, artık 'tarihi yarımada' imara açılabilecek

Fatih Belediyesi koruma kurullarını devre dışı bırakarak tarihi yarımadayı imara açma planını devreye soktu. Buna göre; 2. ve 3. derece tarihi eserlerin olduğu alanları yapılaşmaya açmak için belediye izni yeterli olacak.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya, AKP’li Fatih Belediyesi’nin aldığı karara göre “2. ve 3. derece tarihi eserler, bu eserlerin bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma için ilçe belediyesi” yetkili kılındı. Önceden bu alanların imarı için Koruma Kurulu onayı gerekiyordu.

Koruma kurullarını devre dışı bırakan imar planı notlarındaki yeni değişikliklere ret oyu veren CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, “Tarihi yarımadayla ilgili yargı aşaması halen sürerken alınan bu karar AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Tek umudum yeni atanacak bilirkişilerin dünya mirası olan tarihi yarımadayı koruyacak tarafsız rapor vermeleri” dedi.

Son 3 ayda yaşanlar

Temmuz: İstanbul 2. İdare Mahkemesi, eski İstanbul’un kalbi tarihi yarımadayı ilgilendiren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planının iptali istemiyle açılan davada, 61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi durdurma, 7’sine ise kısmen yürütmeyi durdurma kararı verdi. İmar planı Yedikule Bostanları ve Kumkapı’ya kadar olan alanın daha fazla imara açılmasına izin veriyordu.

Ağustos: Fatih Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarihi yarımada ve sahil yolunu değiştirecek olan imar planını iptal eden karara yapılan itiraz kabul etti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması gerektiğine hükmeden mahkeme karara, “oluşturulacak yeni heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra düzenlenecek rapor doğrultusunda, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar vermek üzere itirazı kabul ettiği” notunu düştü.

İmar planındaki değişikliğe CHP ret oyu verdi

Eylül: Fatih Belediyesi’nde AKP’li Meclis üyeleri 8 Eylül 2015 tarihinde yeni bilirkişi heyetinin raporunu ve bu rapora göre karar verecek mahkemenin hükmünü beklemeden, “imar plan notlarında koruma kurullarını devre dışı bırakan” teklifi hazırladı. İmar, Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarının Ortak Raporu’na göre “1. derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3. derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma izni için koruma kurulları” devre dışı bırakıldı. İmar plan notlarındaki bu önemli değişiklik AKP grubunun çoğunluk oyuyla kabul edildi. Oylamada CHP grubu ret oyu verdi.

CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, konu ile ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kararın ‘tarihi yarımada’ bölgesi için ciddi sorunlara yol açacağını işaret etti. Soylu, belediyenin söz konusu kararı almasının sebebinin, gelir elde etmek’ olarak açıklandığını söyleyerek, “Bu kabul edilemez bir durum” dedi.

Soylu, İdare Mahkemesi’nde devam eden dava ile ilgili yeni bir bilirkişi heyetinin oluşacağını ifade ederek, “İlk heyetin hazırladığı çok güzel ve değerli bir rapor vardı. Mahkeme, yeni bir heyet oluşturacak. Bu heyetin içinde sanat tarihi ve arkeologlar da olacak. Dolayısı ile bu heyetin hazırlayacağı rapor oldukça önemli” dedi.