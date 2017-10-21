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Belediye kamyonu viyadük ayağına çarptı, şoför öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, Karabağlar Belediyesi'ne ait kamyonla viyadüğün ayağına çarpan şoför Ahmet Çelik, sıkıştığı araçta öldü

21 Ekim 2017 17:20

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Balçova İlçesi\'nde, Karabağlar Belediyesi\'ne ait kamyonla viyadüğün ayağına çarpan şoför Ahmet Çelik, sıkıştığı araçta öldü.
Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova İlçesi çıkışında meydana geldi. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan 53 yaşındaki Ahmet Çelik, yönetimindeki 35 VN 302 plakalı asfalt yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon önce bariyerlere, ardından da Balçova Viyadüğü\'nün beton ayağına çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, AKS 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonda sıkışan ve 32 yıldır belediyede şoförlük yapan Çelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası Çelik\'in araçtan çıkarılan cansız bedeni, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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