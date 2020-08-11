Belediye iştirakinin yaptığı restoran hakkındaki bilgiler 'ticari sır' sayıldı

Gaziantep’te 100. Yıl Parkı yakınındaki “Hürrem Sultan” olarak bilinen restoranın yıkılıp yerine belediye iştiraki Gazibel AŞ. tarafından yeni bir restoran açılmasına ilişkin süreç hakkındaki bilgi “ticari sır” sayıldı.

Cumhuriye'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin CHP’li Meclis üyesi Hasan Şencan, restoranın hangi ihale yöntemine göre yapıldığı, belediye ve iştiraklerinin ne kadar para harcadığını, bu restoranın kim tarafından işletildiği ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu öğrenmek istedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verlen cevapta “Şirketimiz her ne kadar şehrin gastronomi turizmine katkı sağlayacak bu tesisi işletmeye açmış olsa da bu işlemler yapılırken yasal tüm mevzuat ve uygulamalara tam riayet edilmiştir” denildi.

Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapıldığı belirtilen cevapta özetle “Sorulan sorulara cevap verilirken ilgili kişiler, şirketimiz ve gerekse kiracı açısından ticari sır mahiyetinde olacak bilgi ve belgeler yasal sorumluluk doğurmaması amacıyla tam olarak açıklanamamıştır” ifadeleri kullanıldı.

CHP2li meclis üyesi Şencan, "Burayı belediye kütüphane yapacaktı. Restoran açıp uygun fiyata kiraya verdi. Restoranda şimdi bir bardak çay 7.5 lira” diyerek tepki gösterdi.