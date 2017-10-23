Belediye işçisini öldüren büfeci tutuklandı

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'ndeki Saklıkent Kanyonu\'nun girişinde tartıştığı 40 yaşındaki İbrahim Baltacı\'yı tabancayla vurarak öldüren büfe işletmecisi 43 yaşındaki Ali Karacan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu girişinde meydana geldi. İlçe belediyesi tarafından işletilen kanyonda işçi olarak çalışan 3 çocuk babası İbrahim Baltacı ile kanyon girişinde büfe işleten Ali Karacan arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Karacan, büfeden aldığı tabancayla Baltacı\'ya ateş açtı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baltacı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Letoon Hastanesi\'ne götürülen Baltacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baltacı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olay sonrası kaçan Ali Karacan ise bir süre sonra Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı\'na gelerek telsim oldu. İfadesinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Ali Karacan, \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.



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