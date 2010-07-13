Belediye işçisinden vuvuzelalı protesto

MEHMET DEMİRKAYA / T24

Belediye-İş sendikasına bağlı yüzlerce işçi dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, toplu sözleşme görüşmelerinin 5 aydır sonuçlanmamasını protesto etti. Protestonun en ilginç yanı bazı işçilerin vuvuzela çalmasıydı. Protestoya katılan işçilerin çok azının elinde vuvuzela olması, çıkan sesler fazla rahatsızlık yaratmadı. Ancak gelecekte yaratılacak rahatsızlıkların da habercisi oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne grev kararını asan Belediye-İş sendikasının talepleri özetle şöyle:- Belediyenin şirketlerinden İSPARK'ın toplu sözleşme dışına çıkartılma çabası örgütlenme ihlalidir.- Taşeron işçileri toplu sözleşmemizden yararlanmalı.- Üniversite mezunları uzman vasfı ile toplu sözleşmeden yararlanmalı.- Dört kişilik bir ailenin insanca yaşamasına yetecek ücret istiyoruz.