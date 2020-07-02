Belediye işçisi taş ocağı yolunda hayatını kaybetti!

Haber: Yakup öNAL

Tekirdağ'da protestolara neden olan taş ocakları nedeniyle, Yıldıray Çekiç isimli belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde bulunan taş ocağına malzeme almak için giden kamyon devrildi.

Kazada araç sürücüsü Baver İldan ile yanında bulunan belediye işçisi Yıldıray Çekiç ağır yaralandı.

112 Acil Ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki Yıldıray Çekiç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.



Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da hastaneye gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.



Geçtiğimiz günlerde Şarköy Ekolojik Yaşam ve Doğa Derneği, Şarköy'deki biri belediyeye ait olmak üzere 5 taş ocağının çevreye verdiği zararı protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmıştı.