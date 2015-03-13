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Belediye işçisi, liseli kızların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınan kişinin telefonunda 250'ye yakın etek altı fotoğrafı tespit edildi

13 Mart 2015 22:25

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, liseli bir grup kızın etek altı fotoğrafını çektiği iddiasıyla belediye işçisi 34 yaşındaki H.Ç. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Kemeraltı Mahallesi Abdi Karataban Sokak’ta meydana gelen olayda, Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kadrolu işçi H.Ç., sokak üzerinde yol düzenlemesi yaptığı sırada, iddiaya göre, yoldan geçen kız öğrencilerin arkadan yaklaşarak etek altı fotoğraflarını çekti.

Durumu fark edip H.Ç. ile sözlü tartışmaya başlayan liseli sekiz kız öğrenci, adamın elinden cep telefonunu almaya çalıştı. Bu sırada tartışmayı gören vatandaşlar, polisi aradı. 

İhbar üzerine sokağa gelen polis, H.Ç. ile sekiz kız öğrenciyi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürdü. Olay hakkında bilgilendirilen öğrencilerin velileri de emniyete geldi.

Savcının talimatıyla H.Ç.’nin cep telefonu incelemeye alındı. Kontrol edilen telefonda yaklaşık 250 etek altı fotoğraf tespit edildi. İfadeleri alınan öğrenciler, H.Ç.’den şikayetçi oldu. Sorguda konuşmadığı öğrenilen H.Ç. gözaltına alındı. Sağlık raporuna götürülüp emniyete tekrar getirilen H.Ç.’nin emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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