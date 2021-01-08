Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampadan inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.



Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı.



Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.