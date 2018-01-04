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Belediye intihar vakalarına karşı danışmanlık merkezi kurdu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, kentte artan intihar vakalarını önlemek amacıyla bünyesinde psikolog, PDR uzmanı ve hemşirelerin görev yapacağı Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi'ni kurma aşamasını tamaml

04 Ocak 2018 19:47

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, kentte artan intihar vakalarını önlemek amacıyla bünyesinde psikolog, PDR uzmanı ve hemşirelerin görev yapacağı Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi\'ni kurma aşamasını tamamladıklarını söyledi.
Isparta Belediyesi tarafından intihar vakalarını önlemek amacıyla Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi kuruldu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, son yıllarda Isparta\'da üzücü olaylar yaşandığını belirterek, artan intihar vakaları üzerine bir merkez kurma aşamasını tamamladıklarını söyledi. Başkan Günaydın, bu üzücü olaylar karşısında konuya uzak kalmadıklarını, \'neler yapabiliriz\' düşüncesinden hareketle çalışma başlattıklarını kaydetti. Günaydın, \"Şehrimizde son yıllarda intihar vakalarında ciddi artış yaşanmakta. Son 110 günde şehrimizde 20 intihar vakası gerçekleşti. İntihar vakaları, her yaş grubunda görülüyor. Ortalama 5 günde bir kişi intihar ediyor\" dedi.
Başkan Günaydın, Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi\'nde doktor, psikolog, PDR uzmanı ve 2 hemşirenin görev yapacağını anlattı.
Isparta\'nın yaşanabilir şehirler arasında birincilikler almasına karşın, böyle bir konuyla da karşı karşıya kalınmasından duyduğu üzüntüyü aktaran Günaydın, hizmete girecek merkezi zaman içerisinde daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Başkan Günaydın, \"Bugüne kadar yaşanan vakaları inceledik, analizler yaptık, merkezimizle yardımcı olmak istiyoruz. İntihar vakalarının altında yatan nedenleri araştırıyoruz ve buna yönelik belediye olarak da çalışmalar yapacağız. Bu konuda faydalı olmayı umut ediyoruz\" diye konuştu.

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