-Belediye hoparlörüyle işçi aranıyor BAYBURT (A.A) - 18.11.2011 - Bayburt'ta devlet kurumları ve özel sektörde çalıştırılmak üzere aranan personel için belediye hoparlöründen anons yapılıyor. Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, kentin en önemli sorunlarından birinin bir süre öncesine kadar işsizlik olduğuna dikkati çekerek, ''Kentte en büyük meselemiz işsizlikti, özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen seneki verilerine göre Bayburt'ta yüzde 4,7 olan işsizlik oranı şu anki tespitlerimize göre sıfırlanmış durumda'' dedi. Bayburt'ta kamu yatırımları ve SODES projelerinin yanı sıra İŞKUR'un organizasyonuyla yapılan ''Toplum Yararına Çalışma Projesi'' dolayısıyla bir çok kişinin işe alındığını ifade eden Polat, şöyle devam etti: ''Bayburt'ta şu anda devlet kurumları ve özel sektörde çalıştıracak eleman bulamama sıkıntısı yaşıyoruz. Biz bu sene 2011 yılında İŞKUR'a sadece 136 kişilik istihdam oluşturan proje hazırladık. Projenin bir kısmını uygulamaya koyabildik, bir kısmını ise çalıştıracak eleman bulamadığımızdan dolayı uygulamaya sokamadık. Son son seçimlerden sonra sayın milletvekilimiz Bünyamin Özbek'in gayretleri sonucunda Bayburt'a alınan 500 kişilik kontenjan için vatandaşlarımızı işe yerleştirmek amacıyla 105 kişilik proje yaptık. Bu projede şuanda sadece 80 kişi çalışıyor, yani 25 kişilik bir istihdam açığımız var. Arkadaşlarımız çalıştıracak eleman bulmak için kahvehanelere gidiyor.'' Polat, Bayburt'ta çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını vurgulayarak, ''Belediye anonsu ile işçi arıyoruz. Şu anda aynı zamanda Bayburt'taki çalışma hayatını devam ettiren özel sektöre ait kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde de Bayburt'ta kalifiye eleman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını bize söylediler'' dedi. -Müracaat ettiğin gün işe başla- Belediye olarak SODES çerçevesinde çalıştırılacak 20 işçiye, ''Toplum Yararına Çalışma Projesi'' kapsamında da 25 işçiye ihtiyaçları olduğunu anlatan Belediye Başkanı Polat, şöyle devam etti: ''İşsiz olduğunu düşünen vatandaşlarımıza, bize müracaat ettikleri gün kendilerine iş vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Yeter ki şunu hep beraber düşünelim ve bunun tedbirini alalım. Bu ülkede herkes katma değer oluşturmalı. Bu ülke büyüyorsa herkesin burada katkısı olmalı. Tabi herkes daha yüksek maaş, daha rahat bir iş ortamı istiyor ama öncelikle işsiz adamın gelip asgari ücret ve sigortayla çalışması lazım. Kendisini gösterdikten sonra zaten sektörler kalifiye eleman arıyorlar. Bizim SODES projelerimizden birisi 'Bayburt İnşaat Okulu' idi. İşsiz olan vatandaşlarımıza parke ile bordür üretme ve bunları uygulama eğitimini verdik. Bu eğitimi alan arkadaşlarımızın bir kısmı şu an özel sektörde iş buldu. Boş durmak, bir işe yaramadan bu topraklarda yaşamak, bu ülkeye ihanettir.'' Bayburt İŞKUR İl Müdürü Mehmet Turan da Bayburt Belediyesi'nin hazırladığı ''Toplum Yararına Çalışma Projesi'' ve SODES projelerinin bir ay önce hayata geçirildiğini belirterek, 8 ay sürecek bu proje kapsamında işe alınan işçilere 600 ile 680 lira arasında maaş verildiğini ve sigorta yapıldığını ifade etti.