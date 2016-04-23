Belediye hizmet binası inşaatında göçük; 3 işçi yaralı

Aydın'ın Koçarlı İlçe Belediyesi Hizmet Binası inşaatının ikinci katında table betonu atılırken meydana gelen göçükte 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Burhan Ceyhan'ın haberine göre, olay, dün saat 23.45 sıralarında Gündoğan Mahallesinde inşaatı süren Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katının table betonu atılması sırasında meydana geldi. Kalıp desteklemesinin yetersiz gelmesi nedeniyle table çöktü.

Çökme anındaki gürültü çevrede korkuya neden oldu. Çöken table ile betonların arasında kalan Durmuş Kocakaya, Osman Köse ve Aslan Meşer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

