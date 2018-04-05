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Belediye, Gülsüm Elvan'ı işten attı: Oğlumu ekmek alırken öldürdüler, bana da bir ekmeği çok gördüler!

"İşten çıkarılma gerekçem Berkin Elvan'ın annesi olmamdan başka bir şey değil"

05 Nisan 2018 16:42

Ataşehir Belediyesi, 2013 yılında Taksim'de düzenlenen Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla başından vurulan ve 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı işten çıkardı. Elvan, “Benim oğlumu bir ekmek alırken öldürdüler bana da bir ekmeği çok gördüler. Benim işten çıkarılma gerekçem Berkin Elvan’ın annesi olmamdan başka bir şey değil. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Taşerona kadro düzenlemesiyle birlikte güvenlik soruşturması sebebiyle 110 taşeron işçi Ataşehir Belediyesi’ndeki işlerinden çıkarıldı.

İşten çıkarılanlardan birisi de  Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan oldu. Elvan, bugün belediye önünde işçilerin yaptığı oturma eylemine katıldı.

Pirha’da yer alan habere göre; Berkin’in annesi olduğu için aynı belediyeden işten çıkarıldığını söyleyen Gülsüm Elvan, “Benim oğlumu bir ekmek alırken öldürdüler bana da bir ekmeği çok gördüler. Benim işten çıkarılma gerekçem Berkin Elvan’ın annesi olmamdan başka bir şey değil. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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Gülsüm ElvanBerkin ElvanAtaşehir Belediyesi

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