-Belediye Gelirleri Kanunu'na kısmi iptal ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, bazı vergi ve harçların maktu tarifelerinin belediye meclislerince tespit edilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. maddesinin (B) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Davayı esastan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek. İptal edilen hüküm, kaynak suları, hayvan kesimi muayene ve denetleme, ölçü ve tartı aletleri muayene, kayıt ve suret, imar mevzuatı gereğince alınacak harçlar, (ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı), muayene, ruhsat ve rapor harcı, sağlık belgesi, bina inşaat harcı dışındaki vergi ve harçların maktu tarifelerinin, bu kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak belediye meclislerince tespit olunmasını düzenliyordu.