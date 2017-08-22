 Belediye ekiplerinden su baskını önlemi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınları sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde.

Eminönü ve Unkapanı\'nda ekipler, trafiğin aksamaması için altgeçit, metro istasyonları gibi noktalarda bekliyor.

Unkapanı altgeçidi altında bulunan ekipler, burada yağışın başlamasıyla biriken yağmur sularını su pompasıyla tahliye etti. Ayrıca rögar kapaklarının tıkanmaması için kapaklar açılıp, içindeki biriken maddeler sık sık temizleniyor.

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