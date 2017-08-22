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 Belediye ekiplerinden su baskını önlemi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınları sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde

22 Ağustos 2017 16:33

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınları sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde.
Eminönü ve Unkapanı\'nda ekipler, trafiğin aksamaması için altgeçit, metro istasyonları gibi noktalarda bekliyor. 
Unkapanı altgeçidi altında bulunan ekipler, burada yağışın başlamasıyla biriken yağmur sularını su pompasıyla tahliye etti. Ayrıca  rögar kapaklarının tıkanmaması için kapaklar açılıp, içindeki biriken maddeler sık sık temizleniyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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