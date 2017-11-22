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Belediye ekipleri, kuşlara yem bıraktı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi ekiplerince kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşlar için, park ve bahçelerdeki kuş yemliklerine yem bırakıldı

22 Kasım 2017 16:04

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi ekiplerince kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşlar için, park ve bahçelerdeki kuş yemliklerine yem bırakıldı.
Nevşehir’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle birlikte yem bulamayan kuşlar için harekete geçen belediye ekipleri kent merkezindeki park ve bahçelerde daha önceden oluşturulan kuş yemliklerine yem bıraktı. Nevşehir Belediyesi tarafından bundan sonraki günlerde meydana gelecek kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşlar için yem bırakılması çalışmaları devam edecek.

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