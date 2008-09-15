Belediye derbisi Ankara'nın



Turkcell Süper Lig'in üçüncü haftasında Ankaraspor deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u son dakikada Murat Tosun'un attığı golle 2-1 yenmeyi başardı.







Turkcell Süper Lig'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta deplasman takımı Ankaraspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Mehmet Çakır'ın penaltıdan ve son dakikada Murat Tosun'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.



Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında iki ekip çok top kaybı yaşadı.



İleride çoğalamayan ve kanat organizasyonlarında zayıf kalan takımlar, rakip kalede net gol pozisyonu bulamazken, ilk yarının en net pozisyonunu 45. dakikada bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bundan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.



İkinci yarının başlarında Ediz'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmeyi başaran ev sahibi takım, 66. dakikada kaleci Hasagiç'in penaltı pozisyonunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Penaltı atışını Mehmet Çakır ile kullanan deplasman takımı Ankaraspor beraberliği yakalamayı başardı: 1-1



Beraberlik golünden sonra her iki takım da gol için ataklarına devam ederken, deplasman takımında Murat Tosun son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor puanını ikiye çıkarırken, deplasman takımı Ankaraspor ise bu sezon ligdeki ilk puanını almış oldu.



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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - ANKARASPOR: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus, Tarık Ongun, Gökhan Memişoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Marcin Kus xx (Dk. 66 Mehmet Ali x), Cesario xx, Barbosa xx, Ekrem xx, Kerim Zengin x, Efe xx, Tjikuzu xx, Erman Kılıç xx (Dk. 60 İlyas x), Bebbe x, İbrahim Akın x (Dk. 82 Uğur x)

Ankaraspor: Senecky xx, Ömer Aysan x (Dk. 29 Erhan xx), Ediz xx, Muhammet Hanifi xx, Uğur Demirkol xx (Dk. 85 Baki x), Hürriyet xx, Theo Weeks x, Neca x (Dk. 60 Bilal x), Özer x, Mehmet Çakır xx, Murat Tosun xx

Goller: Dk. 48 Ediz (Kendi kalesine) (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 67 Mehmet Çakır (Penaltıdan), Dk. 90 Murat Tosun (Ankaraspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 65 Hasagiç (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 90 Ediz (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 İbrahim Akın, Dk. 59 Tjikuzu, Dk. 78 Efe, Dk. 89 Barbosa (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 38 Ediz, Dk. 83 Uğur (Ankaraspor)



TURKCELL SÜPER LİG PANORAMA





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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Ömer Aysan'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan sert şutunda, top yandan auta gitti.



15. dakikada Hürriyet'in ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Murat Tosun, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa kötü vurdu. Kaleciden dönen top kornere çıktı.



44. dakikada Mehmet Çakır'ın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.



45. dakikada Efe'nin ceza alanı önünden sert şutunda, top savunmaya çarptı. Kaleci Senecky terse giden meşin yuvarlağa son anda müdahale ederken, kaleciyi geçen topu Uğur uzaklaştırdı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, önemli pozisyonda golü bulamadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI

48. dakikada orta sahadan gelen topa kaleci ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında müdahale eden Mehmet, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken, kaleci son anda topa sahip oldu. Mehmet bu pozisyonda yerde kalırken Ankarasporlu oyuncular penaltı itirazında bulundu.



Aynı dakikada ani gelişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında sağda Kerim'in sert ortasında Ediz'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0



51. dakikada İbrahim Akın'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Barbosa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



64. dakikada ani gelişen Ankaraspor atağında Murat Tosun'un ara pasında defansın arkasında topla buluşan Özer, ceza alanına girer girmez kaleci Hasagiç tarafından düşürüldü. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Bu pozizyon sonrası kaleci Hasagiç, kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.



67. dakikada penaltı atışını kullanan Mehmet Çakır, topu filelere gönderdi ve 1-1 beraberliği sağladı.



90. dakikada Özer'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Murat Tosun, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve Ankaraspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

