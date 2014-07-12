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Belediye değişince çöpçü yaptılar

Bartın'ın Ulus ilçesinde 15 yıl boyunca CHP'li belediye başkanın özel kalem sekreterliğini yapan Nurşen Bostancı, 30 Mart yerel seçimlerinde belediye AKP'ye geçince temizlik işlerinde görevlendirildi

12 Temmuz 2014 23:59

Bartın'ın Ulus İlçesi'nde 15 yıl CHP'li belediye başkanının sekreterliğini yapan 42 yaşındaki Nurşen Bostancı, 30 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen AKP'li Hasan Hüseyin Uzun tarafından temizlik işlerinde görevlendirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Nurşen Bostancı, Ulus Belediyesi'nde CHP'li Hüseyin Ulus'un 1999'da seçimi kazanmasının ardından temizlik işleri kadrosunda işçi oldu. Başkan Ulus, Bostancı'yı özel kalem sekreteri olarak görevlendirdi.

Bostancı, şimdi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 20'si taşeron firma, 1'i de belediye kadrosunda bulunan 21 erkek işçi ile ilçenin temizliğini yapıyor. Bostancı, elindeki süpürge ile ilçe merkezinde sokakları süpürüp, pazaryerinin temizliğini yapıyor. Bostancı, mezarlıklarda diken ve ot temizliği de yapıyor.

21 erkeğin içinde tek kadın olduğunu belirten Nurşen Bostancı, "Kadın olarak bu görevi yapmak zor oluyor ama ben bu zorlukların üstesinden gelmek için mücadele ediyorum. İzin dönüşü ilçe temizliği için caddeye çıkacağım söylendi ve ben de verilen görevi yapıyorum. Vatandaşlar beni temizlik yaparken görünce tepki gösteriyorlar. Çünkü bu ilçede ilk kez böyle bir şey oluyor. Bana böyle bir görev verildiği için layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum."

 

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