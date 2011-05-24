Belediye Danışmanı'ndan erkeklerde çok eşliliğe teşvik!

T24- Fatih ve Eyüp belediyelerine danışmanlık yapan Sibel Üresin, çok eşlilik için "Herkes yapamaz ama yapana ‘Niye yaptın?’ diyemezsiniz, şirke girer. Kuran’da var" diyerek erkeklerde çok eşliliği savundu. Üresin, "haklı bir arayış" sözleriyle nitelendirdiği "çok eşliliğin toplumdaki çarpık ilişkileri ve kızların evde kalma sorunlarını ortadan kalkması noktasında da ciddi rol oynayacağını" ileri sürdü. "Erkek olsam çok eşli olurdum" diyen belediye danışmanı Üresin, kadınlara da "çok değerli gözyaşlarınızı bir erkek için değil de, kul olarak Yaradan’ın huzuruna çıkmaya gerçektenden yüzümüz olmadığı için akıtalım" diyerek telkinde bulunuyor.







Fatih ve Eyüp Belediyelerinin danışmanı Davranış Bilimleri Uzmanı Sibel Üresin, çok eşlilik konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Çok eşliliğin dinde yer aldığını savunan danışman Üresin, bunun yasal olmasını istedi. Üresin, çok eşin kızların evde kalma sorunlarını ortadan kaldıracağını öne sürdü.

Habertürk gazetesine konuşan Sibel Üresin, kısaca şunları söyledi:

“Erkek, bir başkasıyla imam nikahı yapacağı zaman karısından izin almak zorunda değil. Ancak 2., 3. ve 4. eşler suistimal ediliyor. ‘Boş ol’ denince kadın ortada kalıyor. Bu nedenle çok eşlilik yasallaşmalı. Yasanın çıkması demek, erkeğin malvarlığına ortak gelmesi demek. Çok eşlilik dinimizde var. Herkes yapamaz ama yapana ‘Niye yaptın?’ diyemezsiniz, şirke girer. Kuran’da var.

'Erkek olsam, çok eşli olurdum'

Zengin, kariyerli, parası olan ve cinsel gücü fazla olan erkek çok eşliliği seçebiliyor. Hiçbir kadın fakir bir adamın ikinci karısı olmaz. Erkek daha cilveli, daha çok gülen, cinsel anlamda kendisini mutlu eden kadına koşuyor. Erkek olsam, çok eşli olurdum.

Çok eşlilikte asıl ağır fatura erkeğe çıkıyor. Madden ve manen zarara uğruyor. Açıkça çok eşli olduğunu itiraf edenleri alkışlıyor ve kutluyorum.

'Kızlar evde kalmayacak'

Çok eşlilik toplumdaki çarpık ilişkileri ve kızların evde kalma sorunlarını ortadan kalkması noktasında da ciddi rol oynayacaktır.

Dayak ve aldatma bana göre boşanma sebebi değil. Türkiye’deki kadınların yüzde 80’i dilinden dayak yiyor. Yatak odasında mutlu olmayan kadın, her durumda problemlidir.

Muhafazakar kesimde kadın evde daha süslü, daha şık. Aileden mutluluğun sağlanmasının bazı şartları var. Kadın kocasına itaat etmeli. Erkek de karısına Allah’ın emaneti olarak davranmalı.”

Tek eşlilik mi o da ne?

Sibel Üresin'in habername.com sitesinde bu konuyla ilgili yayınlanan (19 Ocak 2011) "Tek eşlilik mi o da ne?" yazısı da şöyle:

Erkekler bir kadında ne arar? İşte bu sorunun yine bir erkek tarafından verilen cevabı:

Bir erkek bir kadında;

Arkadaşlık

Cinsellik

Annelik

Ev kadınlığı (Hizmet davranışları)



Evet, hanımlar bu dört özelliği tam anlamıyla taşıyorsanız mutlu bir beraberliği büyük bir olasılıkla yakalamışsınız demektir ki bu da küçük bir azınlığı ifade eder.



Çünkü her madde ayrı bir kadını ifade etmektedir.



Yani 4 rol bir kadın…… Bu da 4 ayrı eş demektir aslında…..



Eğer bu 4 özelliği taşımıyorsanız ya eşiniz tarafından aldatılmaya ya da eşinizin başka bir beraberliğine katlanmaya hazır olmalısınız…



Çok eşliliği tercih eden erkekler bu dörtlünün bir veya bir kaçının olmaması durumunda arayışlara başlamaktadır… Bu onun haklı bir arayışıdır aslında…



Eşi tarafından aldatılan hanımların eşlerini suçlamak yerine kendilerini acımasızca eleştirip yargıladıklarını, suçu tamamıyla kendilerinde aradıklarını biliyorum. Böyle düşünen kadınlar başkasının hayat sahnesinde ve yine başkasının kendisi için seçtiği rolü oynamaktadırlar…



Bu rol kimi zaman anne, kimi zaman hizmetçi, kimi zaman da sadece cinsel arzuların tatmin edildiği kişi olmaktır.



Kendi hayat sahnenizde başrolü oynamanız için sizleri harekete geçirecek güç sadece aldatılmak ya da boşanmak mı olmalıdır?



Allah’a kul olmak sosyal hayatın içinde yer almak, vermenin ve paylaşmanın o mucizevi gücünü ruhunuzda hissetmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?



Tek eşli olup da mutluluğu yakalayabilen hanımların sayısının çok az olduğu boşanma oranlarından da açıkça anlaşılmaktadır.



Eşinizin sizi aldatmasını yeya başka hanımla olan beraberliğini hayatınızı karartmanıza neden olan güç olmaktan çıkarın artık.



Eğer ihtiyacınız olan güven ve huzuru eşinizde buluyorsanız, maddi ve manevi ihtiyaçlarınızı size sağlayabiliyorsa eşiniz inanın bunların dışında yaşadığınız hiçbir şey gözünüzden akıtacağınız o birkaç damla yaştan daha kıymetli olamaz. Lütfen o çok değerli gözyaşlarınızı bir erkek için değil de, kul olarak Yaradan’ın huzuruna çıkmaya gerçektenden yüzümüz olmadığı için akıtalım….



Bu hayat ne bir erkekten ne de o erkeğin bize yaşattıklarından ibarettir. İnanın hayatta o kadar ciddi sorunlar ve acılar yaşanmaktaki bizler en başta annelerimiz sonrasında da eşlerimiz tarafından bize biçilen o küçük dünyanın içine sığdırılmaya çalışıyoruz. Ve hâlâ çok eşlilik veya tek eşlilik saçmalığını tartışıp duruyoruz.



Dünyaya gelme şansını bize veren Rabbimize olan kulluk görevlerimizi bir kez daha düşünmeye ve kadın olarak içinizde olan o muhteşem gücü keşfetmeye davet ediyorum sizleri. Bu dünyayı yöneten erkekleri, bir kadının dünyaya getirip ve yine o erkekleri bir kadının yetiştirip yönettiği gerçeğini lütfen unutmayalım.



Kısacası dünyayı değiştirecek güce sahip olan kadının bu hayattaki mutluluğu ya da mutsuzluğu bir erkeğin dudaklarından dökülecek birkaç kelimeye lütfen bağlı olmasın.

Lütfen içinizde zaten var olan o mutluğu keşfedin ve ruhunuzdaki aydınlıkla etrafınız aydınlatın.

İşte bu yüzden diyorum ki tek eşlilik mi o da ne?