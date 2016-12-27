Belediye bütçelerinden kesinti oranı yüzde 50'ye çıkarıldı; Topbaş tepki gösterdi

Hükümet, belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık bütçelerinden yapılacak kesinti oranını yüzde 7.5’ten yüzde 50’ye çıkardı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş harekete geçti. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık’a mektup yazan Topbaş, "Kesinti oranları yüzde 400 artırıldı. Genel bütçeden gelen payların yüzde 50’si belediyelerin kamuya olan borçlarına kesilecek ve belediyelerin hizmet görme kapasitelerini olumsuz etkileyecek" dedi ve kesinti oranının büyükşehirler için yüzde 10’a düşürülmesini istedi.

Belediyelerin kamuya olan borçları, genel bütçeden kendilerine ayrılan paydan kesinti yapılarak tahsil ediliyor. Eski düzenlemeye yani İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Yasa’ya göre, belediyelerin kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesintilerin yüzde 40 oranını aşmaması gerekiyor. Kesintilerin detayları ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirleniyordu. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, ancak ağustos ayı sonunda yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa ile belediye paylarından kamuya ait borçlar için yapılacak yüzde 40'lık kesinti oranı yüzde 50’ye çıkarıldı.

Kesintinin üst sınırını yüzde 40 olarak belirleyen yasa maddesine göre Bakanlar Kurulu, 2016 yılı için yapılacak kesintileri, 2010’dan sonra borcu olan belediyeler için yüzde 12.5; 2010’dan önce borcu olan belediyeler için ise yüzde 7.5 olarak belirlemişti. Ancak 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanan Bakanlar Kurulu, belediyelerden yapılacak borç kesintisi oranını Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa doğrultusunda artırdı. Alınan karara göre, 2017 yılında belediye borçlarına mahsuben yapılacak kesinti oranları geçmiş dönem borcu olanlar için yüzde 50 olarak belirlendi.

Topbaş harekete geçti

Kesinti oranının artırılmasına ilişkin karar, 24 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, harekete geçti. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na mektup yazan Topbaş; “belediyelerin menfaatini koruma, belediyelerle ilgili mevzuat hakkında görüş bildirme, sorun alanlarını tespit etme ve önerilerde bulunma”nın Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevleri arasında olduğunu dile getirdi.

"Çoğumuz borçluyuz"

Topbaş, mektubunda, Bakanlar Kurulu’nun son kararı ile artan kesinti oranının, “2016 yılı için belirlenen kesinti oranlarının yüzde 400 arttırılması anlamına geldiğini" belirtti. Topbaş, "Belediyelerimizin büyük kısmının geçmiş dönemlere ait borçları bulunduğu dikkate alındığında, 2017 yılında genel bütçeden gelen payların yüzde 50’si belediyelerin kamuya olan borçlarına kesilecek ve belediyelerimizin hizmet görme kapasitelerini olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı. Topbaş belediye mali yapılarına ve dolayısıyla hizmet görme kapasitelerine olumlu katkı yapması için kesinti oranlarında değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti. Topbaş, 2017 yılı kesinti oranının nüfusu 100 bine kadar olan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri için yüzde 10; diğer belediyeler için yüzde 15 olarak uygulanmasını istedi.