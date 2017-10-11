T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye binasındaki yangın, büyümeden söndürüldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde belediye hizmet binasının 8'inci katında elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

11 Ekim 2017 22:23

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde belediye hizmet binasının 8\'inci katında elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yedieylül yolu üzerindeki 8 katlı belediye hizmet binasının son katından, bugün saat 18.00 sıralarında dumanlar çıkmaya başladı. Katta resim kursu gören öğrencilerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Turgutlu Belediye Başkan yardımcıları İskender Tunç ve Ekrem Bölükbaşı, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen, Manisa Büyükşehir Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar ve diğer görevler, olay yerinde inceleme yaptı. Yangında elektrik panosu, bazı masa ve sandalyeler zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHAMANİSA TurgutluYedieylülKattaTurgutlu Belediye BaşkanTunçEkrem Bölükbaşı Zabıta Müdürü Bülent Gökmen Manisa Büyükşehir Turgutlu KoordinatörüKutarYangındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24