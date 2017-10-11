Belediye binasındaki yangın, büyümeden söndürüldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde belediye hizmet binasının 8\'inci katında elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yedieylül yolu üzerindeki 8 katlı belediye hizmet binasının son katından, bugün saat 18.00 sıralarında dumanlar çıkmaya başladı. Katta resim kursu gören öğrencilerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Turgutlu Belediye Başkan yardımcıları İskender Tunç ve Ekrem Bölükbaşı, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen, Manisa Büyükşehir Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar ve diğer görevler, olay yerinde inceleme yaptı. Yangında elektrik panosu, bazı masa ve sandalyeler zarar gördü.

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