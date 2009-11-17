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Belediye binasına silahlı saldırı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi binasına bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

17 Kasım 2009 02:00

Dün su faturası yatırmak üzere Battalgazi Belediyesi’ne giden Hıdır Altındağ ile belediye personeli arasında tartışma yaşandı. Diğer görevlilerin araya girmesi ile tartışmanın daha büyümesi engellendi.

Hıdır Altındağ bugün sabah saatlerinde pompalı tüfekle belediyenin önüne gelerek, binanın kapı ve camlarına 8 el ateş etti. Saldırı sırasında belediye binasındaki personelden Recep Köne, Hüseyin Gelirli, Fatih Özen ve Ahmet Ulubaba, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar önce Malatya Devlet Hastanesi’ne, ardından da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Hıdır Altındağ da polis tarafından gözaltına alındı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaralıları ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.

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