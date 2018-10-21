Belediye binasına dev 'Atatürk' ve 'Andımız' pankartı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediyesi hizmet binasına, Danıştay kararının ardından Atatürk görselinin bulunduğu ve Andımız\'ın yazılı olduğu pankart ile dev Türk bayrağı asıldı. Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, \"Özünü, yetişmesini çocuklarımıza da hatırlatan ve öğreten Andımız\'ı belediyemizin hizmet binasına astık. Bunun kaldırılması bile Türk milleti olarak üzücü bir konudur\" dedi.

Danıştay\'ın ilkokullarda okunan Andımız\'ın kaldırılmasına yönelik hükmü iptal etmesinin ardından Isparta Belediye Başkanı Günaydın\'ın talimatıyla belediye hizmet binasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün görselinin bulunduğu ve Andımız\'ın yazılı olduğu 54 metrekarelik pankart ve dev Türk bayrağı asıldı. Başkan Günaydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

\"Özünü, yetişmesini çocuklarımıza da hatırlatan ve öğreten Andımız\'ı belediyemizin hizmet binasına astık. Bunun kaldırılması bile Türk milleti olarak üzücü bir konudur. Hatta bunun tartışılması, mahkemeye verilmesi, tekrar mahkemenin kazanılması bile millet olarak bize bu züldür. Mahkeme kazanılmıştır. Ben de mahkeme kazanıldığı an Andımız\'ı astım. \'Türk\'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak\' demenin ne suçu var? Bu bizim kendi milli özümüzü çocuklarımıza ilkokul çağında yön veren bir andımız. Çok şükür ki bundan sonra bu Andımız\'a daha kuvvetli bir şekilde, gür bir sesle millet ve bu milletin çocukları sahip çıkacaktır. Bu konunun şu ana kadar yasaklanmış olması bile üzücüdür ve esef verici bir konudur. Bu tartışma konusu değildir. Bu biziz, Türk milletidir bu Andımız. İnşallah bundan sonra ülkemize ve milletimize çocuklarımızın her sabah okuyacağı bu andımıza tekrar kavuştuğumuza, tekrar buluştuğumuza çok seviniyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.\"

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