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Belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelge yürürlükten kaldırıldı

"İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir"

31 Temmuz 2018 14:18

İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nca belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14.10.2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığı’nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir" denildi.

 

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