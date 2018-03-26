Belediye başkanlarının elinden o yetki alınıyor mu?

AKP’de uyum yasalarıyla ilgili alt komisyonlar çalışmalarını sürdürürken, yerel yönetimlerle ilgili alt komisyon bütünşehir uygulamasından, il genel meclislerinin durumuna kadar pek çok düzenlemeyi masaya yatırıyor. AKP'nin, belediye başkanlarının aynı zamanda belediye meclislerinin de başkanı olmasının ‘denetim ve kontrol’ sıkınısı yarattığını düşündüğü ve yasa değişikliğiyle başkanların iki koltuğa da oturmasını engellemeyi planladığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre AKP, meclis üyeleri arasından başkanın seçilmesine ilişkin hüküm getirerek muhalefet partilerinin seçimleri kazandığı kentlerde ittifaklar yaparak belediye meclisi başkanlığını almayı hedefliyor.