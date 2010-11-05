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BELEDİYE BAŞKANLARINI MAKAM ŞOFÖRÜ KURTARDI KOCAELİ (A.A)

05 Kasım 2010 17:02

-BELEDİYE BAŞKANLARINI MAKAM ŞOFÖRÜ KURTARDI  KOCAELİ (A.A) - 05.11.2010 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğu'nun aralarında bulunduğu heyete, el freni boşalan makam aracının çarpmasını son anda makam şoförü önledi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman ve Gölcük AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Demir, D-130 karayolu Kerimağa rampasında yapılacak kavşaklı yol projesini yerinde incelemeye başladı. Donanma Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'ndeki rampada park halinde bulunan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman'ın makam aracının el freninin boşalması sonrası otomobil hızla inceleme yapan heyetin üzerine doğru gelmeye başladı. Durumu farkeden makam şoförü Cemil Demir, koşarak otomobili durdurmak istedi ve aracın kapısını açarak direksiyonu kırdı ve aracın yönünü değiştirdi ve aracı durdurdu. Bu sırada da yere düşen Demir hafif şekilde yaralandı. Demir daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan paniğin ardından heyet inceleme gezisini sürdürdü.

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