-BELEDİYE BAŞKANLARI ÖRGÜT ÜYELERİNDEN TALİMAT ALMIŞ DİYARBAKIR (A.A) - 27.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın sabahki oturumuna 91'i tutuklu, biri tutuksuz 92 sanık katıldı. Sanık avukatlarından Mehmet Emin Aktar, sanıklara savunma haklarının adil olarak verilmesi gerektiğini savunarak, ''Müvekkillerimiz duruşma öncesinde çok kötü koşullarda bekletiliyor. Bu konuyu daha önce de dile getirdik ancak çözüm bulunmadı'' dedi. Avukat Meral Danış Beştaş da iddianame özetinin bugün gerekirse geç saatlere kadar okunarak bitirilmesini istediklerini bildirdi. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, yoklamanın ardından iddianamenin özetinin okunmasına devam etmesi için cumhuriyet savcısına söz verdi. İddianamenin özetinin sanıklarla ilgili bölümüne devam eden cumhuriyet savcısı, sanıklardan Çimen Işık, Zöhre Bozacı, Mehmet Nimet Sevim, Lütfi Dağ, Bayram Altun ve Alican Önlü'yle ilgili kısmı okudu. Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Çimen Işık'ın KCK/TM Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesinin kadın alanı ve seçim komisyonunda yönetici olduğunu belirtti. Sanık Işık'ın belediye başkanı ve belediye yöneticilerine emir ve talimatlar verdiğini, örgütün üst düzey yöneticileriyle görüşmek üzere Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına gittiğini kaydeden cumhuriyet savcısı, şunları söyledi: ''Sanığın, belediye başkanlarını Hasankeyf ve anadilde eğitim mitinglerine katılmaları için yönlendirdiği, Hasankeyf'in sular altında kalmasını engellemek amacıyla köylere yapacakları propaganda ziyaretlerine katılmak için belediye başkanlarına haber verdiği belirlenmiştir. Ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i TRT-6'nın açılmasıyla ilgili konuşmasından dolayı, Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'ı seçimler dolayısıyla yaptığı konuşmadan ötürü uyardığı, Baydemir'e 'Teke Tek' adlı haber programına katılmaması hususunda talimat verdiği, Baydemir'i personel alımı hususunda sorguladığı tespit edilmiştir. Sanık Işık'ın, Roj Tv'de yayınlanacak bir programa belediye başkanlarının katılması için görevlendirme yaptığı da anlaşılmaktadır.'' Sanık Çimen Işık'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak mitinge yer görmemesi nedeniyle Bismil Belediye Başkanı Şükran Aydın'ı tehdit ettiğini ifade eden cumhuriyet savcısı, ''Belediyeye alınan personel hakkında Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin'i sorguladığı, ayrıca Akengin'in hafta sonu üniversite sınavlarına girmek için şüpheliden izin istediği belirlenmiştir'' dedi. Sanıklardan Zöhre Bozacı'nın KCK/TM Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesinde seçim komisyonundan sorumlu yönetici olduğu belirtildi. Sanık Mehmet Nimet Sevim'in de KCK/TM Ekonomik Alan Merkezine bağlı olarak mali alanda tahsilatların takibini yaptığını ifade eden cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt adına TRT-6'ya alternatif olmak üzere İstanbul'da radyo ve televizyon kurma çalışmalarını koordine etmek üzere görevlendirildiği, bu amaçla Şişli'de ofis açtığını kaydetti. Sanık Sevim'in terör örgütü PKK'ya aktarılmak ve örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere iş adamları, esnaf ve tüccarlardan zorla para alınması işlerini organize ettiği ileri sürüldü. Sanık Lütfi Dağ'ın ise KCK/TM basın ve mali komitesinde faaliyet yürüttüğü, Roj Tv'ye mali kaynak sağlanmasıyla ilgili para gönderdiği kaydedildi. Sanıklardan Bayram Altun'un KCK/TM yapılanmasındaki Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi başta olmak üzere diğer alanlarda yöneticilik yaptığı, DTP milletvekilleri ve belediye başkanlarına 2008 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmamaları yönünde talimat verdiği belirtildi. Sanık Alican Önlü'nün de Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesinde yönetici olduğunu iddianameden okuyan cumhuriyet savcısı, sanığın bölge belediye başkanları, başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerine talimat verdiğinin, belediyelerden örgüte aktarılmak üzere aidat adı altında para topladığının tespit edildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, iddianame özetinin devamının öğleden sonraki oturumda okunması için duruşmaya ara verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.