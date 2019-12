Belediye başkanları ilk iki maaşını PKK'ya veriyor

T24 - PKK'nın gizli şehir örgütlenmesi KCK'ya yönelik iddianamede eski DTP'li belediye başkanlarının ilk iki maaşlarını örgüte verdikleri ve her ay düzenli para yardımı yaptıkları iddia ediliyor.



Vatan gazetesi yazarıBehçet Dalmaz'ın "Terör örgütü KCK iddianamesinden çarpıcı detaylar" başlığıyla (14 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





DTP’li başkanların ilk iki maaşı örgüte



Diyarbakır Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK’nın gizli şehir yapılanması KCK ile ilgili iddianamesinde örgütün parasal ilişkilerine ilişkin detaylar da yer aldı. Son yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilen DTP’lilerin iki maaşını örgüte yatırdıkları iddia ediliyor.



Terör örgütü PKK’nın gizli şehir yapılanması olan Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi’ne (KCK/TM) yönelik operasyonda 151 şüpheli hakkında açılan davanın iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı.



Büyük kısmı ortam ve telefon dinlenmeleri ile şüphelilerde ele geçen dokümünların yer aldığı iddianamede örgütün parasal bağlantıları da detaylarıyla anlatıldı. İddianamede, BDP’li belediye başkanların KCK/TM’nin mali sorumlusu sanık Hüseyin Yılmaz’ın banka hesabına her ay düzenli para yatırdıkları ileri sürüldü.



Toplam 7 bin 500 sayfalık KCK/TM davası iddianamesinde 1 numaralı sanık olarak gösterilen ve DTP ve BDP’yi yönettiği belitilen Sabri Ok’un yanısıra PKK’nın Avrupa sorumluları olan kapatılan eski DEP Milletvekili ve Kongre- Gel Başkan Yardımcısı Remzi Kartal ve yine kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Gülabi Dere’nin de adı yer aldı.





İlk iki maaş KCK’ya



İddianamede Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de aralarında bulunduğu DTP’li başkanların, örgütün mali sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Hüseyin Yılmaz’ın bankadaki hesabına her ay para yatırdıklarına yer verildi. Ortam dinlemesinden elde edilen delillerde de yerel seçimler sonrası kazanan adayların iki maaşının KCK/TM adına Hüseyin Yılmaz’a gönderdikleri belirtildi.





‘Grup yine niye toplanamadı’



İddianamede yer alan Sabri Ok’un 17 Haziran 2008’de DTP Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Yüksek’e grup toplantısıyla ilgili telefon konuşması şöyle: “Sizin grup bugün gene niye toplanamadı? İki grup başkanı da mı il dışındaydı? Arkadaş, bunları tabi böyle yönlendirmek, gündem oluşturmak isteyenler oluyor, kamuoyu biraz bilgilendirilmeli, yani şu gerekçeyle toplanamadık değil de, toplanmadık. Eğer duyarsızlıktan, keyfiyetten, nebileyim birilerinin kendi hassasiyetlerinden kaynaklı ise onlar kimse bilelim arkadaş.Bir beyefendinin özel hassasiyelerinden dolayı insanlar bekliyor. Öyle bir şey yok, tamam mı? Saygı sevgi kendi rollerini oynasınlar, herşey tamam ama arkaşlarda rollerini oynamalı.”





Türk’ün Barzani ve Talabani ziyareti



İddianamede, kapatılan DTP’nin Genel Başkanı Ahmet Türk’un bir heyetle Kuzey Irak’a yaptığı ziyaretler, Mesut Barzani ile Celal Talabani ile basına kapalı yaptığı toplantılardaki konuşmalar da geniş şekilde yer aldı.





Porno film izleyen çalışana sorgu



İddianemede, KCK’nın mali sorumlusu olarak gösterilen Hüseyin Yılmaz’ın Diyarbakır’ın bir ilçe belediyesinde rüşvet aldığı ve belediyedeki bilgisayarda porno film izlediği için R.C. adlı işçiyi sorgulaması da yer aldı. Hüseyin Yılmaz’ın R.C.’ye, “Biz belediyeleri almak için ölüyoruz, zindanlarda çürüyoruz, aç kalıyoruz senin yaptığına bak” diye azarladığı ve işçinin ise kendisi ile ilgili iddiayı yalanladığı konuşmalar iddianameye geçti.





Baydemir için ’İkinci Öcalan’ tanımı



İddianamede, Osman Baydemir’e dediklerini yapmadığı için KCK sözcülerinin tepkili olduğu, onun örgütün disiplinine verilmesi gerektiğini söyledikleri de yer aldı. Sanıklardan Hüseyin Yılmaz ve Sara Aktaş’ın aralarında geçen konuşmada Baydemir’in, ’Sayın Öcalan’kampanyasına imza vermediği ve eyleme katılmadığının yer aldığı iddianameye yazıldı. Hüseyin Yılmaz’ın, “Osman’da dediğim gibi aynen Ahmet Türk gibi şey ediyor ama yine kendi bildiğini yapıyor.



Osman’ı disipline verelim, imza kampanyasıyla ilgili. Biz vermezsek bir daha öbür belediye başkanlarını bir yere getiremeyiz. Diyarbakır’da önümüzdeki dönem Osman’ı aday yaparsak, biz Diyarbakır’da örgüt falan kuramayız. Bu İşin net görülüp tedbirinin alınması lazım” dediği de iddianamede yer aldı.



İddianamede, sanıklardan Selanik Öner’in şu sözleri dikkati çekti: “Osman ilk günden beri üçüncü bir ses olarak kendini yansıttı. Öyle yansıtıyor. Ve hepimiz bunu biliyoruz. PKK bunu biliyor.”





’AKP’yi mi örnek alacağız’



BDP Mardin Miletvekili Emine Ayna’nın da yaptığı bir telefon görüşmesinde Osman Baydemir’i şu sözlerle eleştirdiği iddianamede yer aldı: “AKP’den örnek mi alacağız örgütleme çalışmalarında. Adamlar öyle örgütleniyor. Adam her evde. Büyükşehir Belediye başkanımız o tarihte örgütleme mi yapacaksın, al eline gazeteyi her eve satılmasını sağla örgütlemek budur. Sen tutup Ramazan paketi dağıtarak, bilmem ne yaparak mı AKP ile yarışacaksın.”





Öcalan’ın saçının kesilmesi



İddianamede, PKK ile İmralı’daki Öcalan arasındaki bağlantının Asrın Hukuk Bürosu avukatları tarafından sağlandığı ileri sürülüyor. Öcalan’ın cezaevi koşulları ve saçının kesilmesiyle ile ilgili dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’le görüşme yapılması için DTP’nin grup kararı aldığı kaydedilen iddianemede, yer alan ses kaydında şu ifadeler yer aldı: “Önderliğin saçının kesilmesi meselesi görüşme konusuydu. Bunlar görüşmüşler saç kesme meselesinde Bakan benim haberim kesinlikle yok demiş.”





Eylemler tek merkezden



KCK/TM sanıklarının kitlesel eylemler yapılması, kamu mallarına, araçlara zarar verilmesi, bayrak ve devletin simgelerine zarar verilmesi, kepenk kapatma ve öğrencilerin okula gitmesinin önlenmesi gibi kitlesel eylemleri planlayıp terör estirilmesini sağladıkları da iddianamede yer aldı.





Baydemir KCK yeminini okumadı



KCK/TM iddianamesinde, seçilen belediye başkanları ve belediye meclisi üyelerine örgütün okuttuğu yemin de yer aldı. Belediye meclislerinin ilk oturumunda başkan ve üyelerin okuduğu belirtilen KCK yemin metni şöyle: “Her şart altında halkların iradesini esas alarak demokratik Türkiye ve özgür, demokratik ve konfederal bir Kürdistan’ın inşası için çalışacağıma,... Demokratik Konfederalizm bayrağı altında örgütlü, iradeli bir halklar topluluğu ve çağdaş bir toplum için çalışacağıma, Demokratik Ortadoğu ve Özgür Kürdistan şiarı altında barış, halkların kardeşliği ve özgür birliğinden yana olacağıma, ... Kürdistan ve Türkiye halklarının haklarını, çıkarlarını ve birliğini layıkıyla savunacağıma, Önderliğe, tüm devrim şehitlerine, ... bağlı kalacağıma dair tarih, insanlık ve halkların huzurunda tüm kutsal değerlerim ve şerefim üzerine ant içerim.”



İddianemede, söz konusu yemin metninin Osman Baydemir dışında belediye başkan ve meclis üyelerinin okuduğu da kaydedildi.



İddianamede ayrıca gazete, televizyon ve ajans muhabirlerinin şüphelilerle haber amaçlı gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerine de yer verildi. Öte yandan, iddianamede, ‘Gün ışığı’‘Papatya’, ‘Mercek’ve ‘X’olarak adlandırılan gizli tanıkların detaylı ifadeleri de yer aldı.





KCK’da 11 kişi daha tutuklandı



5 gün önce düzenlenen operasyonlarda, BDP Hakkari İl Başkanı M.Sıddık Akış, BDP Genel Merkez yöneticilerinden İzzet Belge, BDP Merkez İlçe Başkanı Seyhan Şahin, BDP il yönetim kurulu üyeleri, Emine Akboğa, Hüsna Sağan, Fatma Duman, kapatılan DTP eski İl Başkanı Hivzullah Kansu, DTP Şemdinli eski ilçe Başkanı Emrullah Öztürk ile Tahir Koç, Hamdiye Çiftçi ve adı öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye getirilen 11 şüpheli örgüt üyesi suçundan tutuklandı.