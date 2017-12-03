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Belediye başkanının vurulması olayında 2 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

03 Aralık 2017 17:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Başkan İnce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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