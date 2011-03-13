-BELEDİYE BAŞKANININ OTOMOBİLİ TIRLA ÇARPIŞTI AFYONKARAHİSAR (A.A) - 12.03.2011 - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç belde Belediye Başkanı Süleyman Durmaz idaresindeki 32 HT 333 plakalı otomobil Dinar-Afyonkarahisar karayolunun 10. kilometresinde Abdülselam Çelik'in kullandığı 33 AYE 99 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, Belediye Başkanı Durmaz'ın eşi Mahide Durmaz (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı halde kurtulan ve Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Süleyman Durmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.