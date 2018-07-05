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Belediye başkanının kurtardığı genç, 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yapımı devam parktaki süs havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın suya atlayıp, kurtardığı Davut Şimşek (15), 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

05 Temmuz 2018 23:20

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yapımı devam parktaki süs havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan\'ın suya atlayıp, kurtardığı Davut Şimşek (15), 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 20 Mayıs\'ta Beyazkent Mahallesi\'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı\'nda meydana geldi. Yapım çalışması devam ettiği için etrafı bariyerlerle çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte giren Davut Şimşek, yüzmek için havuza girdi. Ortasına doğru ilerledikçe 2,5 metre derinliği ulaşan havuzda yüzen Şimşek, çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.
BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP KURTARDI 
Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ak Parti\'li Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca havuzun yanına gitti. Durumu öğrenen Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkarıp suya atlayıp Şimşek\'i, havuzdan çekip, çıkardı. 
47 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerini müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Şimşek\'in, ikinci kez kalbi durdu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek, akşam saatlerinde 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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