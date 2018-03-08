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Belediye başkanının kurban kestirdiği lüks makam aracı icra yoluyla bağlandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz'ın geçen Aralık ayında aldığı 530 bin lira değerindeki yeni makam aracı, belediyenin borçları nedeniyle alacaklılar haciz koydurunda bağlandı

08 Mart 2018 22:40

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz\'ın geçen Aralık ayında aldığı 530 bin lira değerindeki yeni makam aracı, belediyenin borçları nedeniyle alacaklılar haciz koydurunda bağlandı. Başkan Yılmaz, makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine aracın plakası yazılmıştı.
Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, geçen Aralık ayında 2011 model olan makam aracın yerine  piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan son model lüks otomobil aldı. Yılmaz\'ın, yeni makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine ise otomobilin \'67 AH 010\' olan plakası yazdırdı. Başkan Yılmaz, kurbanın etiyle aşcıya etli pilav yaptırıp belediye personeline dağıttı.
Başkan Yılmaz o dönemde DHA\'ya yaptığı açıklamada, eski makam aracıyla Ankara\'ya giderken yolda kaldıklarını söyleyerek, \"Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor\" demişti.
ARACIN ÜZERİNE ALACAKLILAR HACİZ KOYDU
Kozlu Belediyesi\'nden alacaklı olan şirketler ise aracın üzerine haciz koydurdu. Geçen Aralık ayında aracın alınmasının hemen ardından 12 firma alacaklarına karşılık haciz işlemi başlattı. Bu sayının daha da arttığı iddia edilirken, makam aracı Zonguldak 1\'inci İcra Dairesi\'nin verdiği karar doğrultusunda polis ekipleri tarafından bağlandı. Makam aracı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü önüne çekildi.

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