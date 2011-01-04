-BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE YAPILAN SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin evine silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili olarak gözaltında bulunan 2 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Firuzköy Mahallesi Firuzağa Sokak'ta bulunan Başkan Değirmenci'nin evine önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı yapılması olayına ilişkin gözaltında bulunan şüpheliler Yusuf T. ve Mehmet I, dün alınan ek gözetim süresinin ardından bugün tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. ''Açık alanda ateş etmek, ev kurşunlamak ve ruhsatsız silah bulundurmak ile fuhşa aracılık etmek'' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlıların tutuklandıkları bildirildi.