T24 LogoT24 Logo
Gündem

BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SİLAHLI SALDIRI ADANA (A.A)

13 Şubat 2011 10:54

-BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SİLAHLI SALDIRI ADANA (A.A) - 13.02.2011 - Adana'nın Kozan ilçesi Belediye Başkanı Kazım Özgan'nın konutuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve maddi hasar oluştuğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Özgan'ın Tufanpaşa Mahallesi Yusuf Baysal Sitesi C Blok 2. kattaki dairesine, Kanal Sokak'taki Belediye Otogarı bahçesinden, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle 1 el ateş edildi. Özgan ve 3 çocuğunun evde olduğu sırada gerçekleştiği belirtilen saldırıda, dairenin balkon kısmındaki camlarının kırıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Başkan Özgan'ın kısa süre önce İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMMİT) katıldıktan sonra ilçeye döndüğü, Belediye Başkan Yardımcısı olan eşi Zehra Özgan'ın ise yurt dışında bulunduğu belirtildi. Polis, saldırının ardından çevrede geniş çaplı arama yaptı. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24