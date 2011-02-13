-BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SİLAHLI SALDIRI ADANA (A.A) - 13.02.2011 - Adana'nın Kozan ilçesi Belediye Başkanı Kazım Özgan'nın konutuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve maddi hasar oluştuğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Özgan'ın Tufanpaşa Mahallesi Yusuf Baysal Sitesi C Blok 2. kattaki dairesine, Kanal Sokak'taki Belediye Otogarı bahçesinden, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle 1 el ateş edildi. Özgan ve 3 çocuğunun evde olduğu sırada gerçekleştiği belirtilen saldırıda, dairenin balkon kısmındaki camlarının kırıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Başkan Özgan'ın kısa süre önce İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMMİT) katıldıktan sonra ilçeye döndüğü, Belediye Başkan Yardımcısı olan eşi Zehra Özgan'ın ise yurt dışında bulunduğu belirtildi. Polis, saldırının ardından çevrede geniş çaplı arama yaptı. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.