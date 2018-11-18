Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı... (YENİDEN)

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

\'Belediye başkanının damadı FETÖ\'den tutuklandı\' başlıklı haberimizde Belediye Başkanı Yiğit\'in oğlunun da gözaltına alındığı iddiaları isim benzerliği nedeniyle sehven yazılmıştır. Aşağıdaki haberin dikkate alınması ricasıyla. DHA

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YENİDEN



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Düzce\'nin Yığılca ilçesi Belediye Başkanı AK Parti\'li Muzaffer Yiğit\'in damadı Muhammed Mustafa Keleş tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ereğli\'de düzenledikleri operasyonda Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit\'in damadı Muhammed Mustafa Keleş, S.Y. ve E.D.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bank Asya\'da artan hesabının olduğu tespit edilen Muhammed Mustafa Keleş tutuklanırken, S.Y. ve E.D. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Başkan Muzaffer Yiğit\'in oğlu Selçuk Yiğit\'in gözaltına alındığı yönündeki iddianın ise asılsız olduğu belirtildi.