Belediye Başkanı'nın boynuna 'at nalı nazarlık' astı

Mehmet YİRUN- Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak et kombina tesislerinin temeli atılırken, Hayrabolu İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Fehmi Altayoğlu, Malkara Belediye Başkanı CHP\'li Ulaş Yurdakul\'a \"Nazar değmesin\" diyerek at nalı şeklinde nazarlığı boynuna astı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara İlçesi\'nde yapılacak olan et kombina tesisinin temeli atıldı. Programa CHP Tekirdağ milletvekilleri Emre Köprülü, Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ve davetliler katıldı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türkiye’nin ikinci büyük et kombina tesisinin ilçelerine yapılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bugün biz burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Seçimlerde verdiğimiz sözlerin hepsini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu tesis Türkiye’nin en büyük tesisi yapılacak. Malkara Tekirdağ tarımdaki başkenti olacağını belirtmiştik. Malkara artık tarım ve hayvancılıkta Tekirdağ başkenti olmuştur. Buraya gelerek bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Yurdakul\'un konuşmasının ardından platforma çıkan Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul\'u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, \"Nazar değmesin\" diye at nalı şeklindeki nazarlığı boynuna astı. Programı izleyenler alkışlarıyla destek verirken, at nalı nazarlık gülüşmelere de neden oldu.



