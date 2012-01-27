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Belediye Başkanının aracı şarampole yuvarlandı BİTLİS (A.A)

27 Ocak 2012 18:51

-Belediye Başkanının aracı şarampole yuvarlandı BİTLİS (A.A) - 27.01.2012 - Van'ın Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarıhan'ın makam aracı, Bitlis-Tatvan karayolunda şarampole yuvarlandı. Diyarbakır'a giden, Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarıhan'ın da içinde bulunduğu makam aracı, Bitlis-Tatvan karayolunun 20. kilometresinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarıhan ile araçta bulunan Nevzat Güler, Derviş Polat ve Erol Aldemir yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Sarıhan ve Güler Bitlis Devlet Hastanesine, Polat ve Aldemir ise Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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