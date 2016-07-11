Belediye başkanını makam odasında baltayla tehdit etti

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi’nde CHP’li Belediye Başkanı Adnan Akgün, işten çıkarılan taşeron işçi Alparslan D.’nin, makamında kendisini baltayla tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.



Bayramın 3. gününde meydana gelen olayda, belediyede taşeron firma işçisi olarak çalışırken alkol ve madde kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan Alpaslan D., elinde baltayla belediyeye geldi.



Alkollü olduğu da iddia edilen Alparslan D., belediye koridorunda bir süre dolaştıktan sona elinde baltayla Başkan Adnan Akgün’ün makamına girdi.



Alparslan D., iddiaya göre makamda bayram ziyaretine gelenleri kabul eden Başkan Akgün’ü tehdit etti. Alparslan D., "Böyle mi olması gerekiyordu? Gerekmiyordu değil mi? Arkamdan film çevirenler. Yazıklar olsun" diyerek elindeki baltayı sallayıp dışarıya çıktı.

Cep telefonu görüntüleri delil olarak sunuldu

Başkan Akgün, olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu. Başkan Akgün, odada bulunan bir kişinin cep telefonuyla çektiği tehdit anına ilişkin görüntüyü de polise delil olarak sundu. Görüntüde, Alparslan D.’nin Başkan Akgün ile tehditkar bir şekilde konuşarak elindeki baltayı salladığı görülüyor.

Başkan Akgün, Alparslan D.’yi topluma kazandırmak için işe aldıklarını, bir süre alkol ve madde kullanımını bırakmasına rağmen sonra tekrar başladığını söyledi.



Başkan Akgün, şöyle konuştu: "Elinde baltayla sokağa çıkmaya, insanlara zarar vermeye başladı. Elinde baltayla belediyenin koridoruna geldi. 155’i aradım. Polis geldi ancak almadan gitmiş. Aradan 1.5 saat geçti elinde baltayla tekrar geldi. Makamda elinde baltayla başıma dikildi.



Tehditkar bir şekilde yevmiyesinin neden kesildiğini sordu. Polemiğe girdik. Kendisini zar zor ikna ettik. İlçe Emniyet Müdürü, ’Biz alsak bile savcılık bırakıyor’ diyor. Aynı arkadaş elindeki baltayı emniyet müdürümüz ya da savcımızın başında sallamış olsa nasıl bir tutum içerisinde olunabilir. Şimdi ben ne yapayım? Emniyet yasal olarak çözüm bulamıyorsa ben kendimi nasıl koruyacağım?"

Başkan Akgün’ün şikayeti üzerine Alparslan D.’nin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.