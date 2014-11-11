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Belediye başkanını eleştiren gazeteci demir çubuklarla dövüldü

Evren Kurban, saldırının Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı eleştirel yazılarından kaynaklandığını iddia ediyor

11 Kasım 2014 13:45

Yozgat Yenigün gazetesinde köşe yazan Evren Kurban, akşam eve giderken 3 kişi tarafından demir çubuklarla dövüldü. Evren Kurban'ın saldırıda kırılan sağ kolu alçıya alındı.

Yozgat’ta yerel yayın yapan Yenigün Gazetesi'nin köşe yazarı Evren Kurban, dün saat 21.30 sıralarında gazetedeki çalışmalarını tamamlayıp Karatepe Mahallesi’ndeki evine giderken, apartman bahçesine saklanan 3 kişinini demir çubuklu saldırısına uğradı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Harun Gökçeoğlu’nun haberine göre, saldırganlar daha sonra yaralı gazeteciyi bırakıp kaçtı. Yozgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Evren Kurban'ın kırılan sağ kolu alçıya alındı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıdan sonra beyaz renkli bir otomobile binerek kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Evren Kurban, saldırının Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı eleştirel yazılarından kaynaklandığını iddia ederek, "Gazetede, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı eleştirel yazılar yazdığım için sosyal paylaşım sitelerindeki adresime sürekli tehdit mesajları geliyordu. Bugün de bana saldırdılar. Şikayetçi oldum" dedi. 

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